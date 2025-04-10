İşsizlik Sigortası Fonu tarihi zirveye ulaştı: 400 milyar TL’yi geçti

İŞKUR’un “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”nde yer alan verilere göre, Şubat sonu itibarıyla 389 milyar 593 milyon 559 bin TL olan Fon’un menkul kıymet ve nakit varlığı, Mart sonunda 402 milyar 19 milyon 578 bin TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 397 milyar 416 milyon 431 bin TL oldu. Fon varlığının %74,71’i tahvilde, %24,75’i mevduatta ve %0,54’ü Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri

Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2025 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 21 milyon 205 bin 680 kişi başvururken, 11 milyon 440 bin 74 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 121 milyar 918 milyon 52 bin 933 TL ödeme yapıldı. 2024 Mart dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 473 bin 626 kişiye 5 milyar 82 milyon 477 bin 687 TL ödeme gerçekleştirildi.