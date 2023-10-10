İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 10,7 milyar TL arttı

İŞKUR'un ‘İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nde yer alan verilere göre, Ağustos sonu itibarıyla 152 milyar 409,7 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Eylül sonunda 163 milyar 185,2 milyon TL seviyesine yükseldi.

Buna göre, 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 161 milyar 256,2 milyon TL oldu. Fon varlığının yüzde 73,54'ü tahvil, yüzde 25,83'ü mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 75,72, mevduat miktarı yüzde 24,16 seviyesinde bulunuyordu.

2,9 milyon TL kısa çalışma ödemesi yapıldı

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 18 milyon 700 bin 696 kişi başvururken, 10 milyon 238 bin 112 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere fondan 64 milyar 57,3 milyon TL ödeme yapıldı.

Eylül ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 377 bin 581 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 627,9 milyon TL oldu.

Aynı ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 918 kişi için 2 milyon 901,8 bin TL kısa çalışma ödemesi yapıldı.