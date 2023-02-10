İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 918,4 milyon lira arttı

İŞKUR, ‘İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’ni yayımladı. Bültene göre, İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı bu yılın ocak ayı sonu itibarıyla 918,4 milyon lira arttı.

Böylece 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla 124 milyar 306,8 milyon TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı bu yılın ocak ayı sonunda 125 milyar 225,1 milyon TL seviyesine yükseldi.

9 Şubat 2023 tarihi itibarıyla da fonun varlığı 124 milyar 217 milyon 193 bin TL oldu. Fon varlığının yüzde 84,147'ü tahvil, yüzde 15,86'sı mevduattan oluştu.

9,7 milyonu aşkın kişi ödenek almaya hak kazandı

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 17 milyon 658 bin 117 kişi başvururken, 9 milyon 773 bin 879 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere fondan 53 milyar 357,2 milyon TL ödeme yapıldı.

Ocak ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 460 bin 945 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 239,8 milyon TL oldu.

Aynı ayda bin 261 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 1,33 milyon TL, bin 11 kişi için 2,63 milyon TL yarım çalışma ödeneği ve 209 kişi için 1,93 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.