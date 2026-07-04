İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin yeni karar: Yüzde 50'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve istihdamı koruyucu tedbirler almak amacıyla kullanılacak oranı, 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

Söz konusu düzenleme, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yürürlüğe konuldu.

Karar kapsamında fondan aktarılan kaynak; çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenleri farklı alanlara yönlendirmek, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek ile iş gücü piyasası araştırma çalışmalarını yapmak amacıyla kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütecek.