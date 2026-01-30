İşsizlik yüzde 7,7; işgücüne katılım yüzde 53,2 ile en düşük düzeyde!

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’de işsizlik oranı 2025 yılı Aralık ayında yüzde 7.7 ile son 25 yılın en düşük seviyesini görmesine rağmen, hem çalışan sayısı azaldı hem de işgücüne katılım oranı geriledi. İşgücüne katılım oranı yüzde 53.2 ile son 1 yılın en düşük seviyesine gerilerken, işgücüne dahil olmayanların sayısı da 31 milyon 206 bin ile son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işsizliğin yüzde 7.7 ile son 25 yılın en düşük seviyesini gördüğünü bildirdi. Bakan Işıkhan, istihdam sayısının 32 milyon 685 bini gördüğünü bildirirken, işsizliğin azaltılarak nitelikli istihdamın artırılması için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Ancak işsizlik oranında yüzde 7.7 ile 25 yılın en düşük seviyesinin görülmesine rağmen, işgücüne ait diğer göstergeler çok olumlu sinyal vermedi. Çünkü 2024 yılı Aralık ayında 32 milyon 718 bin olan istihdam sayısı Ağustos ayında 32 milyon 825 bin kişi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tarihten itibaren iniş çıkışlı bir seyir izleyen çalışan sayısı Eylül’de 32 milyon 491 bine gerilerken, Ekim ve Kasım aylarında 32 milyon 700 binin üzerine çıktı. Aralık ayında ise bir önceki aya göre 52 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 33 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bine geriledi.

İşgücüne katılım yüzde 53.2’ye geriledi

2025 yılı sonu itibarıyla işgücüne katılım oranı yüzde 53.2 ile son 1 yıl içinde ikinci kez en düşük seviyesini gördü. Bu oran geçen yıl Şubat ayında da aynı seviyedeydi. 2024 yılını yüzde 54.1 ile kapatan işgücüne katılım oranı Ağustos ayında yüzde 54 ile en yüksek seviyesini gördü. Eylül’de yüzde 53.5’e geriledikten sonra Ekim ve Kasım aylarında yüzde 53.8 olan işgücüne katılım oranı yüzde 52.2 ile kapattı.

İşgücüne dahil olmayan nüfus 31.2 milyon

Geçen yıl Aralık ayında işgücüne dahil olmayan kişi sayısı 31 milyon 206 bin ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2024 yılı Aralık ayında 30 milyon 381 bin olan işgücüne dahil olmayan nüfus sayısı, 2025 Şubat’ta 31 milyon 6 bin, Temmuz’da 31 milyon 5 bin ile yıl içinde iki kez daha 31 milyonun üzerine çıkmıştı. Geçen yıl Kasım ayında 3 milyon 22 bin olan işsiz sayısı Aralık’ta 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.3, kadınlarda yüzde 10.5 olarak hesaplandı. Genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 14.1 seviyesine geriledi. İstihdam edilen kişi sayısı 42 bin azalarak 32 milyon 685 bine düştü.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 28.6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 9,5 olarak tahmin edildi. Öte yandan istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Aralık ayında Kasım ayına göre 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

“Yapısal adımlar sonuç verdi”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise kararlılıkla yürüttükleri dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla atılan yapısal adımların sayesinde işgücü piyasasında güçlü görünümün sürdüğünü bildirdi. Yılmaz, “Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.