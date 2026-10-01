İşsizlik yüzde 7,8; atıl işgücü yüzde 31

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ağustos’ta işgücü sayısı 29 bin kişi artarak 35 bin 247’ye, istihdam edilenlerin sayısı 136 bin işi artarak 32 bin 507’ye yükseldi. Buna karşılık işsiz sayısı ise 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işgücü verilerine göre işsizlik oranı gerilemesine rağmen, iş aramayan ancak iş bulsa çalışmaya hazır olanların da dahil olduğu, gerçek işsizlik olarak nitelendirilen atıl istihdam oranı yüzde 31 ile yüksek oranlı seyrini sürdürdü. Üstelik manşet işsizlik oranı ile atıl işgücü arasındaki makas da giderek açıldı. İşsizlik ile atıl işgücü arasındaki fark en son geçen yıl Haziran ayında 23.4 puan seviyesindeydi. Bu yıl Ağustos ayında bu fark 23.2 puan olarak hesaplandı.

Kadın çalışan sayısı azaldı

Ağustos ayında yüzde 7.8 olarak açıklanan işsizlik oranı son 20 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bundan önce Haziran ayında da işsizlik yüzde 7.6 olarak duyurulmuştu.

Kadınlar, 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yarısından fazlasını oluşturmalarına rağmen, istihdamda nüfustaki oranlarına paralel bir şekilde temsil edilemiyor. Üstelik işsizliğin azaldığı, işgücünün arttığı bir dönemde kadın istihdamında azalma dikkat çekti. İşgücü sayısı Ağustos’ta 29 bin artarak 35 milyon 247 bine çıkarken, bunun 23 milyon 381 binini erkekler, 11 milyon 866 binini ise kadınlar oluşturdu. İstihdam sayısının 136 bin kişi arttığı Ağustos’ta kadın istihdamı 7 bin kişi azalarak 10 milyon 673 bine gerilerken erkek istihdamı 143 bin kişi artarak 21 milyon 834 bine çıktı. İşsizlik oranı yüzde 8.1’den yüzde 7.8’e gerilerken, kadın işsizliği yüzde 10.6’dan yüzde 10.1’e, erkek işsizliği ise yüzde 6.8’den yüzde 6.6’ya indi. Ağustos’ta genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 14.1’den yüzde 13’e inerken, genç nüfustaki işsizlikte kadınlarla erkekler arasındaki makasın genel işsizlik verilerine göre çok daha yüksek seviyede gerçekleşti. Genç kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 19.4, genç erkeklerdeki işsizlik oranı ise yüzde 9.7 olarak açıklandı.