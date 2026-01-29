İşsizlikte 20 yılın en düşük seviyesi! Mahfi Eğilmez: İstihdam mucizesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık 2025’te 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, veri setinin başlangıç tarihi olan 2025 yılından bu yana en düşük seviye oldu.

Uzmanlar ne dedi?

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, işsizlik verilerine yönelik şu yorumu yaptı:

“Aralık ayında bir istihdam mucizesi yarattığımız anlaşılıyor. İşsizlik oranı bir ayda % 8,6'dan % 7,7'ye geriledi.”

“Nasıl oluyor da oluyor?"

Prof. Dr. Fatih Özatay, verilere yönelik şunları sordu:

“Parlak bir tablo olmadığı açık”

Akbank Başekonomisti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Araştırma ve Para Politikası Dairesi eski Başkanı Çağrı Sarıkaya, işsizlik verisine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“İşsizlik oranı Aralık 2025'te %7,7 ile seri tarihindeki en düşük seviyeye geriledi. İlk kez %8'in altını görüyoruz. Geniş tanımlı işsizlik oranları da azalıyor.

Öte yandan istihdam oranı Mayıs 2024 sonrasında %49'larda takılı kaldı. Aynı dönemde işgücüne katılım oranı da düşüş eğiliminde.

İşgücüne dahil olmayan 15+ yaş nüfus salgın sonrası farklı bir platoda, ki geniş tanımlı işsizlik oranları da bunu yansıtıyor. Dahası, Mayıs 2024 sonrasında yönü yukarı. Potansiyel büyümeyi bir de bu gözle değerlendirmek gerek.

Ne talep koşullarını ne ekonomik gidişatı ne toplumsal refahı manşet işsizlik oranı üzerinden okumak mümkün değil. Parlak bir tablo olmadığı açık.