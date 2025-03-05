İşsizlikte cinsiyet farkı artıyor

BETAM'ın çalışmasına göre, işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı ocakta 0,9 puan artarak 5,6 puan oldu.

BETAM İşgücü Piyasası Görünüm Raporunda şöyle denildi:

"İstihdamda 195 bin kişilik, işsiz sayısında ise 25 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 219 bin kişi azaltmış, bu nedenle genel işsizlik oranı aralıktan ocağa 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı ocakta istihdamda görülen 24 bin kişilik azalış ve işsiz sayısında görülen 74 bin kişilik artış sonucu yüzde 11,6’dan yüzde 12,1’e yükselmiştir. Erkek işsizlik oranı ise aralıktan ocağa istihdamda 170 bin kişilik, işsizlerde ise 99 bin kişilik azalış sonucu yüzde 6,9’dan yüzde 6,5’e düşmüştür. Kadın işgücü seviyesi 50 bin artarken erkek işgücü seviyesi 269 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı ocakta 0,9 puan artarak 5,6 puan olmuştur."