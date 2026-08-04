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İstanbul-Ankara otobüs hattında ekspres sefer modeli uygulanacak

Şehirlerarası otobüs taşımacılığında kasım ayından itibaren İstanbul-İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli bu defa İstanbul-Ankara güzergahında devreye sokulacak. Ara duraklara uğramayacak otobüslerle yolculuk süresinin kısaltılması hedeflenirken, yeni tarifenin ilk etapta belirli otobüs şirketleri tarafından uygulanacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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İstanbul-Ankara otobüs hattında ekspres sefer modeli uygulanacak
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Şehirlerarası otobüs taşımacılığında "ekspres sefer" uygulaması giderek yaygınlaşıyor.

İstanbul- İzmir hattında denenmesinin ardından sistem, 2026 Kasım ayı itibarıyla İstanbul-Ankara güzergâhında da kullanılacak.

Ekspres seferlerde otobüsler, güzergâh üzerindeki yolcu indirme ve bindirme noktalarına uğramayacak. Böylece Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklar atlanarak iki şehir arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

Yolcular tercih yapacak

Türkiye'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle firmalar aynı hatta hem klasik hem de ekspres sefer yapacak. Ara duraklardan yolcu alan otobüslerin yanı sıra doğrudan ulaşım sağlayan seferler de bilet satışına sunulacak. İlk planlamaya göre mevcut seferlerin önemli bir bölümü ekspres modele dönüştürülecek. Böylece yolcular, hız veya ara durak ihtiyacına göre tercih yapabilecek.

YHT ile rekabet bekleniyor

Otobüs şirketlerinin bu adımında, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının yıllardır artan etkisi belirleyici oldu. Yolculuk süresini azaltmayı hedefleyen firmalar, daha hızlı ulaşım sunarak YHT karşısında yeniden avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Sınırlı sayıda firma uğrayacak

Yeni sistem ilk etapta belirli otobüs şirketleri tarafından uygulamaya alınacak. Beklenen ilgiyi görmesi halinde uygulamanın diğer firmalara da yayılması bekleniyor.

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