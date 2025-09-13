İstanbul, Antalya ve Amasya'da bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi

  1. Ekonomim
İstanbul, Antalya ve Amasya'da bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi'ndeki 1291,72 metrekarelik alan, "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Telatiye Mahallesi'ndeki 8 bin 147,23 metrekarelik alan, "Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi" oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'ndeki 1 milyon 87 bin 966,32 metrekarelik alanın "Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 Alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Amasya'nın merkez ilçesi Şeyhcui Mahallesi'ndeki 5 bin 821,90 metrekarelik alan, "Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Kararlarda bu alanların krokilerine ve koordinat listelerine de yer verildi.

