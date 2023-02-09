İstanbul Bahçelievler Belediyesinden 14 milyon lira bağış
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine 3 aylık maaşını göndereceğini belirterek belediyedeki 2 bin 737 çalışan için kişi başına beşer bin lira bağış yapılacağını bildirdi.
AA
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Sosyal medya hesabında deprem bölgesine yapacakları yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Bahadır, "Vakit dayanışma vakti. Bahçelievler Belediyemizin tüm personeli adına (2 bin 737 kişi) 5'er bin lira, kendimin de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bahçelievler Belediyesinin yaklaşık 14 milyon lira tutarındaki nakdi bağışı AFAD'ın yardım hesabına yatıracağı belirtildi.
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