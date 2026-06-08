İstanbul Beyoğlu'nda servis ücreti alan işletmeye ceza

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesine yönelik yapılan denetimlerde birden fazla usulsüzlük tespit edildi. İncelemelerde, işletmenin 6 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda müşterilerden “servis ücreti” adı altında ek ücret tahsil ettiği belirlendi. Bu ihlal nedeniyle işletmeye 274.137 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan kontrollerde, satışa sunulan 72 farklı ürünün fiyat bilgisinin işletmenin giriş kısmındaki menüde yer almadığı tespit edildi. Fiyat şeffaflığı kuralının ihlal edildiği bu durum nedeniyle de 286.056 TL idari para cezası kesildi.

6 üründe şüpheli artış tespit edildi

Bakanlık ekipleri ayrıca işletmede satışa sunulan 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığına dair bulgulara ulaştı. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak geniş kapsamlı bir inceleme başlatılırken, hazırlanan dosyanın nihai karar için Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği açıklandı. Ticaret Bakanlığı, fiyat şeffaflığının ve adil rekabet ortamının korunması amacıyla ülke genelindeki denetimlerin tavizsiz ve kesintisiz bir şekilde süreceğini yineledi.