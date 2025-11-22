İstanbul Boğazı’nın en ihtişamlı yalısı satılıyor: Zeki Paşa Yalısı'na paha biçilemiyor (Video)

Dron ile kaydedilen görüntülerde, yalının boğazı kucaklayan benzersiz manzarası, yemyeşil bahçesi ve şatoyu andıran heybetli mimarisi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.

Mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği noktada yükselen bina, izleyenlerde adeta hayranlık uyandırıyor.



Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen, Boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi.

Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı. İstanbul Boğazı’ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapıldı.

130 yıllık şato mimarisiyle Boğaz’ın incisi

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Boğaz’ın çarpıcı büyüklükteki yapılarından kabul edilen bina, Sultan II. Abdülhamid Han’ın nazırlarından (bakanlarından) "Filinta Mustafa" olarak da bilinen Zeki Paşa için yapıldı.

Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor.



Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu belirtilen yalının, en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydedildi. Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.



510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dâhil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor.

Kat yüksekliği 3 metreyi ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.



Dron kameralarının yakaladığı görüntüler, yalının hem tarihî görkemini hem de boğazın eşsiz atmosferini en çarpıcı haliyle izleyiciye aktarıyor.