İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne geri sayım

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımının beklendiği zirve, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

"Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek zirvede, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer de açılış konuşması yapacak.

Kentsel çevrelerin geleceğini şekillendirmede sürdürülebilir uygulamaların ve yenilikçi teknolojilerin potansiyelini keşfetmeyi hedefleyen ve "daha iyi bir dünyayı mümkün kılmayı" amaçlayan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde şu konular ele alınacak:

"Dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması. Dünyadaki mevcut gelişmeler ve gelecek öngörüler. Mevcut sorunlar ile alakalı hayata geçirilebilecek etkin çözümler."

12 farklı panel düzenlenecek

Zirve, TÜRSAB, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Mercedes Benz Türk AŞ, Sanofi, Borusan Otomotiv, BMW, Oncharge, DBE Holding, Forma Makina, İTÜ Arı Teknokent, Lam Global Taşımacılık Çözümleri, Klaus Miller, Forma Makina, Aya Tech gibi kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçirilecek.

Küresel liderler, girişimciler, akademisyenler ve uzmanlar için küresel sorunları tartışmak ve uygulanabilir çözümler önermek için önemli bir platform haline gelen zirvede, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 12 farklı panel düzenlenecek. Tanınmış uzmanlar ve düşünce liderleri bu oturumlarda bilgilerini, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşacak.

İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini bulacak

İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında 9 Aralık'ta İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni düzenlenecek.

13 kurum ve kişinin çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirileceği tören, ünlü tasarımcıların son trendlerinin sergilendiğini 100. yıl defilesine ev sahipliği yapacak.