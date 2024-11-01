İstanbul enflasyonu TÜİK için umut vermedi: Ekonomistler “yüksek” dedi!

Ekim 2024 enflasyonu merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerinde öncü enflasyon göstergesi olarak da görülen İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ekim ayı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi açıklandı.

TÜİK ekim ayı enflasyon verisini 4 Kasım Pazartesi 10:00’da açıklayacak. Ekonomistlerin beklentileri aylık bazda 2,50 seviyelerinde şekillenirken, beklentiler dahilinde gelen bir enflasyon verisinde yıllık bazda artış yüzde 48 seviyesinde oluşuyor.

Ekim ayı enflasyonu, aylık enflasyon ortalamalarına göre, 2005’ten bu yana yüzde 2,20, 2018 sonrası yüzde 2,69 ve 2020 sonrasında da yüzde 2,87 oranında oluştu.

Ekonomistlerin İTO enflasyon verisi yorumları da bu çerçevede “yüksek” oldu.

“Enflasyon yeterince düşmüyor”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyondaki düşüşün istenilen hızda olmadığını şu sözlerle belirtti:

“Enflasyon yeterince düşmüyor, aylık artış (İTO) %3.6. Yaklaşık 1.5 yıldır alınan mesafe sınırlı. Politika yapıcıların enflasyon üzerine biraz daha fazla düşünmeleri gerekiyor.”

Enflasyon yeterince düşmüyor, aylık artış (İTO) %3.6. Yaklaşık 1.5 yıldır alınan mesafe sınırlı. Politika yapıcıların enflasyon üzerine biraz daha fazla düşünmeleri gerekiyor https://t.co/2aMD739a9C pic.twitter.com/lhnMAsNqcu — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) November 1, 2024

“İstanbul enflasyonu TCMB’yi üzdü”

Dr. Burcu Aydın, verilerin TÜİK için de yüksek enflasyona işaret etmesiyle TCMB’nin yılsonu hedefini zora soktuğunu şu paylaşımla anlattı:

“İstanbul enflasyonu TCMB’yi üzdü. Ekim ayında İTO fiyat endeksi, Perakende aylık %3,6 yıllık %59,1, Toptan aylık %0,15 yıllık %43,1 arttı. Perakende fiyat artışlarında, mevsim etkisiyle giyim etkin olurken, hizmet ve gıda fiyatları da yüksek artışını korudu.”

İstanbul enflasyonu TCMB’yi üzdü



Ekim ayında İTO fiyat endeksi

👉Perakende aylık %3,6 yıllık %59,1

👉Toptan aylık %0,15 yıllık %43,1 arttı



Perakende fiyat artışlarında, mevsim etkisiyle giyim etkin olurken, hizmet ve gıda fiyatları da yüksek artışını korudu. — Burcu Aydın (@aydin_brcu) November 1, 2024

“İstanbul göreli pahalılaştı”

Dr. Ali Çufadar, enflasyondaki seyrin yüksek olduğunu belirtirken, kur ve rezervlere şu şekilde dikkat çekti:

“İTO Enflasyonu? Aylık %3,64. Çok yüksek. Ankara da yüksekti. Sayın Şimşek %56 ile aldı; ~1,5 sene sonra %59. Tamam, İstanbul göreli pahalılaştı, ama BAŞARISIZIZ. Konut-Eğlence-Sağlık yukarı çekiyor. Giyim+Gıda da yüksek. Kur-rezerv politikasına dikkat; başka yolu ZOR.”

İTO Enflasyonu?

📍Aylık %3,64. Çok yüksek. Ankara da yüksekti.

📍Sayın Şimşek %56 ile aldı; ~1,5 sene sonra %59.

📍Tamam, İstanbul göreli pahalılaştı, ama BAŞARISIZIZ.



➡️Konut-Eğlence-Sağlık yukarı çekiyor. Giyim+Gıda da yüksek.

➡️Kur-rezerv politikasına dikkat; başka yolu ZOR. pic.twitter.com/cPy6be1BGZ — Ali Çufadar (@ali_cufadar) November 1, 2024

"Program çalışmıyor"

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, enflasyondaki seyrin yüksek olduğunu belirtirken, ekonomi programına şu ifadelerle dikkat çekti:

“İTO Ekim ayı enflasyonu %3.64 olarak açıklanmış. Bence oldukça yüksek. ENAG ve TÜİK'i de bekliyoruz tabii ki. Onlar da açıklayınca durum netleşir... Ama daha önce de söylemiştik. Tekrar söyleyelim: "Program çalışmıyor"”