İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Halk Ekmek (İHE) için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bu yıl da Ramazan pidelerinin fiyatının vatandaşların alım gücü dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Ramazan pidesinin fiyatı 22,5 TL oldu

Buna göre, Halk Ekmek'te 350 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 22,5 TL olarak belirlendi.

İstanbul'un dört bir yanındaki Halk Ekmek büfelerinde ve satış noktalarımızla 22,5 TL'den sizlerle buluşturacağız. Böylece piyasanın yarı fiyatına belirlenen pide fiyatımızla sofralara bir pide fiyatına iki pide girecek" açıklamasını yaptı.