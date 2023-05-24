  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı
Takip Et

İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, 15-21 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Mayıs tarihlerine ilişkin raporunda günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırayı aldı.

Günlük ortalama 1330 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1302 uçuşla Londra Heathrow havalimanları İstanbul Havalimanı'ni izledi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "Eurocontrol tarafından yayımlanan 20. hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ümit Özdağ kararını verdi: Seçimde destekleyeceği adayını açıkladı

Türkiye Haberleri

Ümit Özdağ kararını verdi: Seçimde destekleyeceği adayını açıkladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye