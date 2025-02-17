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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 3-9 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3-9 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

En yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1276 uçuşla Londra Heathrow, 1234 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1143 uçuşla Paris-Charles De Gaulle ve 1107 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

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