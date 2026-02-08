İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 235 uçuşla Londra Heathrow, bin 167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.