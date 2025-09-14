  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti
Takip Et

İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1.624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun, dünya sıralamasında ise beşinci en yoğun havalimanı konumunda olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı, dünya genelinde beşinci sıraya yerleşti
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Rapora göre Türkiye, günlük ortalama 4.200 uçuşla Avrupa’da en yoğun hava trafiğine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Uraloğlu, Türkiye’nin bu sıralamada Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

"İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5. sırada"

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1624 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 1024 uçuşla Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu. Ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde, 1-7 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, dünya genelinde de 5. sırada yer aldı."

 

Bakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yokBakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yokEğitim

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağızCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağızEkonomi

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayindeki atılımı yeni alanlara taşıyacağız
Kamu ihalelerinde dijital dönem! Bakan Şimşek: Rekabet, tasarruf ve şeffaflık arttı
Bakan Şimşek: Rekabet, tasarruf ve şeffaflık arttı
Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi
Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir elde edildi
Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı
Bitkisel ve hayvansal üretim desteklerinde yeni dönem ödemeleri açıklandı
Yaz sezonunda araç kiralamada yüksek talep görüldü
Yaz sezonunda araç kiralamada yüksek talep görüldü
Yabancı yatırımları çekebilmek için güven tazelenecek
Yabancı yatırımları çekebilmek için güven tazelenecek