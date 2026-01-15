İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5. Havalimanı oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Toplam havayolu koltuk kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlanan listenin ilk sırasında ABD'de Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı var. Havalimanı iç ve dış hatlarda sunduğu 63.1 milyon koltuk ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu korumaya devam ediyor.

Atlanta ile aradaki farkı azaltan Dubai Uluslararası Havalimanı ise kapasitesini 2024 yılına göre yüzde 4 arttırarak 62.4 milyon koltukla 2. sırada yer aldı.

Tokyo Haneda Havalimanı ise 55.4 milyon koltukla 3., Londra #Heathrow Havalimanı ise 52.11 milyon ile 4. sırada yer aldı.

IGA 5. sıradaki yerini kurdu

Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019’da listenin 16. sırasında bulunan iGA Istanbul Airport ise 2022 yılından itibaren yerleştiği 5. sıradaki yerini korudu. Kapasitesini 2019‘a göre yüzde 22, 2024’e göre ise yüzde 6 arttıran İstanbul Havalimanı’nın sunduğu toplam koltuk kapasitesi 51.51 milyon. Bu rakamlarla Londra Heathrow Havalimanı'nın ardında Avrupa’da 2. sırada yer alan İstanbul Havalimanı'nın sunduğu uluslararası koltuk sayısı ise 2019'a kıyasla yüzde 27, 2024'e göre yüzde 7 artışla 41,2 milyon ulaşarak bu kategoride 6. sırada yer aldı.

Avrupa’da en hızlı Sabiha Gökçen büyüdü

İstanbul Sabiha Gokcen International Airport ise Avrupa’daki en yoğun ilk on havalimanı arasında en büyük kapasite artışı. gerçekleştiren havalimanı oldu. Havalimanı sunduğu koltuk kapasitesini 2025'te yüzde 15 artarak 28,6 milyona ulaşırken Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı konumunda.