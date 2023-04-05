İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 7. havalimanı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesinde, 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.