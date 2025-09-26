İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 25 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yer alan “15-21 Eylül 2025” dönemi hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye, Havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde günlük ortalama 4.015 uçuş ile Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6. sırada yer aldı.

Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 Havayolu İşletmesi arasında; Türk Hava Yolları günlük ortalama 1.716 uçuş ile 3. sırada yer aldı.

2025 Yılı 15-21 Eylül döneminde, Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında; İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.599 uçuş ile ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı, günlük ortalama 976 uçuş ile 10. sırada yer aldı.

Türkiye, hava sahasındaki üst geçişler bakımından Avrupa ortalamasının oldukça altında bir gecikme ile hizmet verdi

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu yayınlandı.



İşte raporda ülkemizle ilgili veriler