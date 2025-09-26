  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede
Takip Et

İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.599 uçuş ile ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı, günlük ortalama 976 uçuş ile 10. sırada yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 25 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yer alan “15-21 Eylül 2025” dönemi hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye, Havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde günlük ortalama 4.015 uçuş ile Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6. sırada yer aldı.

Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 Havayolu İşletmesi arasında; Türk Hava Yolları günlük ortalama 1.716 uçuş ile 3. sırada yer aldı.

2025 Yılı 15-21 Eylül döneminde, Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında; İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.599 uçuş ile ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı, günlük ortalama 976 uçuş ile 10. sırada yer aldı.

Türkiye, hava sahasındaki üst geçişler bakımından Avrupa ortalamasının oldukça altında bir gecikme ile hizmet verdi

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu yayınlandı.

İşte raporda ülkemizle ilgili veriler

İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede - Resim : 1

İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede - Resim : 2

İstanbul Havalimanı Eylül ayında zirvede - Resim : 3

Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahminiGoldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahminiEkonomi

 

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattıAvrupa borsaları günü yükselişle kapattıBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Fed/Bowman: Daha hızlı adımlar atılması gerekebilir
Daha hızlı adımlar atılması gerekebilir
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini
Goldman Sachs'tan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini
İzmir ve Van'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
İzmir ve Van'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi
ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi
KARAVANİST 2026: Doğa ve özgürlük tutkunları için geri sayım başladı!
KARAVANİST 2026 için geri sayım başladı!