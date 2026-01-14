İstanbul Havalimanı Gdansk seferleri başladı
Polonya’nın milli bayrak taşıyıcı havayolu olan Polonya Hava Yolları (LOT) İstanbul Havalimanı’na Varşova, Krakov’dan sonra üçüncü hattı Gdansk kenti oldu.
Hüseyin ASLIYÜCE
LOT Polonya Hava Yolları’nın Polonya Gdansk kentinde bulunan Lech Welasa Havalimanı’dan saat 18:00’da kalkan Boeing 737-800 tipi SP-LYA kuyruk tescilli uçağı 97 yolcusunu alarak İstanbul Havalimanı’na saat 22:10 sıralarında indi.
Ardından yolcular ve uçuş ekibi, C2 kapısında İGA ve yer hizmetleri tarafından çiçeklerle karşılandı.
Havayolu İstanbul Havalimanı’na haftada 4 sefer yapacağı öğrenildi.