İstanbul Havalimanı, ocakta da Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

Havalimanları arasında ilk sırada

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1296 uçuşla Londra Heathrow, 1221 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1181 uçuşla Paris- Charles De Gaulle ve 1127 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.