İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın bir numarası seçildi

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 29 Eylül-5 Ekim tarihlerine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1580 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1393 uçuşla Frankfurt, 1358 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1338 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı ise 968 günlük uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.