  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesine yerleşti
Takip Et

İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesine yerleşti

İstanbul Havalimanı, yeniden Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 18-24 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 1635 uçuşla kıtanın en yoğun havalimanı oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesine yerleşti
Takip Et

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı günlük 1055 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1450 uçuşla Amsterdam, 1432 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1384 uçuşla Frankfurt, 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı ise günlük 1055 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

Bakan Yumaklı duyurdu! Balıkçı ve su ürünleri üreticisine 51 milyar liralık destek aktarıldıBakan Yumaklı duyurdu! Balıkçı ve su ürünleri üreticisine 51 milyar liralık destek aktarıldıEkonomi

 

Boğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir cinayetinin faili davetiye ile girmiş, güvenliğin davetlileri arama yetkisi yokturBoğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir cinayetinin faili davetiye ile girmiş, güvenliğin davetlileri arama yetkisi yokturGündem

 

Ekonomi
Risk ve risk algısı
Risk ve risk algısı
İhracata hata yaparak başlamak
İhracata hata yaparak başlamak
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz
Son düzlük
Son düzlük