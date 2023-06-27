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İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon TL değerinde insan saçı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 93 kilogram insan saçı ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 93 kilogram insan saçına el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'dan geldiği belirlenen bir yolcu, ekiplerce şüpheli görülerek eşya aramasına tabi tutuldu ve x-ray taramasına yönlendirildi.

Yolcunun beraberindeki valizlerde 93 kilogram insan saçı bulundu.

Saçların 1 milyon 340 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

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