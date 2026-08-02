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İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını belirtti.

Havalimanının dün 289 bin 260 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanı'mız yeni bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu havalimanının, uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığına işaret etti.

İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelenleri arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

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