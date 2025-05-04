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İstanbul Havalimanı'ndan rekor uçuş! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, nisan ayında günlük ortalama bin 529 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'ndan rekor uçuş! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan ‘Avrupa Havacılık Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarını geride bırakarak nisan ayında lider konumda yer aldı.

Sıralamaya giren diğer havalimanları

İkinci sırada bin 432 uçuşla Amsterdam Schiphol, üçüncü sırada bin 393 uçuşla Londra Heathrow, dördüncü sırada bin 377 uçuşla Paris Charles De Gaulle yer alırken, bin 347 uçuşla Frankfurt Havalimanı beşinci sırada yerini aldı.

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