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İstanbul Havalimanı'ndan uçuş rekoru! Avrupa'nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı, 23-29 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1 bin 438 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı'ndan uçuş rekoru! Avrupa'nın en yoğunu oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUrocontrol ) 23-29 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada Amsterdam var

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 916 uçuşla listede 10'uncu sırada yer aldı.

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