İstanbul İhracatçı Birliklerinden ocakta 1 milyar 26 milyon dolarlık ihracat

İİB, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmanın ocak ayı ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, ocakta 171 ülke pazarına ürün satan ve ülke ihracatındaki payını yüzde 6'ya yükselten İİB bünyesindeki birlikler, değer bazında en fazla ihracatı 114 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleştirdi. Almanya'ya en fazla gemi, yat ve hizmetleri ile fındık ve mamulleri satıldı.

İİB, Almanya'nın ardından değer bazında en fazla Irak, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta, Irak’a gemi, yat ve hizmetleri ile kümes hayvanları, hayvansal mamuller, Amerika Birleşik Devletleri'ne hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, İtalya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'ta ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 273 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, 2024 yılının ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 arttı.

Verilen bilgiye göre, İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ocak ayında 306 milyon dolar, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 284 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 174 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 117 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 82 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 44 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"İhracat başarılarımızın katlanarak devam edeceğini ve bütün bir yıla yayılacağını öngörmekteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, yeni yıla, 2023 yılında gerçekleştirdikleri başarılı ihracatın mutluluğu neticesinde büyük bir motivasyon ile girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İİB, yeni yılın ocak ayında yüzde 25,4 ihracat artışı ile diğer genel sekreterlikler arasında en yüksek ihracat artışı gerçekleştiren üçüncü birlik oldu. İhracat başarılarımızın katlanarak devam edeceğini ve bütün bir yıla yayılacağını öngörmekteyiz. Ocak ayında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile yoğun bir ay geçirdik. İİB'nin genel katılıma açık, ücretsiz eğitimleri oldu. İİB çatısı altında Avrupa’nın önde gelen mobilya fuarlarından biri kabul edilen IMM Köln 2024 Fuarı’na info stant ile katıldık. Dünyanın en büyük şekerleme ve atıştırmalık ürünler fuarı ISM 2024 Fuarı’nın Türkiye milli katılımını gerçekleştirdik. Gerek yüksek oranlı ihracat artışımız, gerekse yurt dışında yaptığımız organizasyonlar ile yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim."