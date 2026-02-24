İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden ocakta 923,5 milyon dolarlık ihracat

İİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren İİB'nin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

Ocakta en fazla ihracatı 96 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapan İİB ihracatçıları, bu ülkeye en çok gemi ile kağıt ve karton ürünleri sattı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık'ı Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD izledi.

Almanya'da "fındık ve mamulleri" ile "ağaç ve orman ürünleri", Irak'a "su ürünleri ve hayvansal mamuller" ile "ağaç ve orman ürünleri", BAE'de "ağaç ve orman ürünleri" ile "su ürünleri ve hayvansal mamuller", ABD'de "şeker ve şekerli mamuller" ile "kağıt ve karton ürünleri" öne çıktı.

İİB'in en fazla ihracat yaptığı bölge ise 216 milyon dolarla AB ülkeleri oldu.

En yüksek ihracat hububat ve bakliyatçılardan

İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) geçen ay 269 milyon dolar ihracatla zirvede yer alırken onu 249,5 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 167 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 130 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) takip etti.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 71 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 44 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) de 26 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"Yaptığımız organizasyonlarla yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, yeni yıla büyük bir motivasyonla girdiklerini belirterek, geçen ay ihracatı artırmak ve mevcut pazarlarda güçlenmek için farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İş güvenliği, iş yaşamında iletişim ve yapay zeka destekli dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim verdiklerini anlatan Özkan, dijital satış kanallarında güçlenmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi" yapıldığını aktardı.

Özkan, fonksiyonel gıda ve gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik "Gıda Takviyesi ve Fonksiyonel Gıda Sektörü Strateji Çalıştayı" düzenlediklerini kaydederek, Orta Doğu'daki süpermarket zincirlerinin yetkililerinin katılımıyla sektörel alım heyeti programı düzenlediklerini anlattı.

Bir diğer alım heyeti programını Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Yaptığımız organizasyonlarla yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.