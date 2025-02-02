İstanbul ile Dalaman Havalimanı’nda Milli yazılım İRADE dönemi

Bakan Uraloğlu, İRADE'nin ilk olarak İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında devreye alındığını belirterek "İRADE, İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında kullanılmaya başlandı. İRADE'nin Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulumu için çalışmalara başladık. 2025'in ilk yarısında kurulumların tamamlanmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Hava trafiği yönetiminde kullanıcılara kolaylık sağlıyor"

Uraloğlu, hava trafik emniyeti çalışanlarıyla hava trafik kontrolörlerince hazırlanan yazılıma ilişkin bilgi verirken İRADE'nin uluslararası standartlara uygun, güvenli ve ileri teknoloji bir sistem olduğunu vurguladı.

Yerlilik ve millilik unsurlarını her projede önemsediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan, otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar, uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri, tek ekranda basit şekilde gösteren İRADE, hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez. Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her geçen gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor."dedi.