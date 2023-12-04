İstanbul, ıslah OSB’ler ve yeni sanayi alanlarıyla daha etkin olmalı

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Bu yıl İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) tarafından ilki gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne, yoğun bir katılım yaşandı.

Zirveye, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSİFED Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ve STK’lardan birçok kurum ve kuruluş katıldı.

Açılış konuşmasında federasyon olarak 9 dernek ve 3 bine yakın iş insanıyla ülke ekonomisine katkı sunduklarının altını çizen İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, “Asli görevimiz her ne kadar üretmek olsa da bizler sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimiz ve ülke yararına pek çok projeye ev sahipliği yapmaktayız” dedi. Almanya’nın sanayi alanlarının toplam yüz ölçümüne oranının yüzde 4,4 olduğuna işaret eden Ömeroğlu, “Fransa’ya baktığımızda bu oran yüzde 1,45. İtalya’da ise yüzde 2,15 olarak yer alıyor” diye konuştu.

Türkiye’de sanayi alanlarına ayrılan payın toplam yüz ölçümünde yüzde 0,35’lik orana sahip olduğunu dile getiren Ömeroğlu, “Ülkemizdeki sanayi alanları ise 285 bin hektar. İstanbul orandan 9 bin hektar ile yüzde 3’lük pay alıyor. İstanbul bu rakamla ülke sanayisinin yüzde 36’sını üretiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yeni sanayi bölgeleri ve ıslah OSB’lerin oluşturulması gerektiğini dile getiren Ömeroğlu, “İstanbul’a en fazla 200 kilometrelik uzaklıkta yeni sanayi alanlarının ve kümelenmelerin oluşturulması gerekiyor. Bizim aruzumuz bu OSB’lerin İstanbul’a çok daha yakın merkezlerde yapılması” diye konuştu.

İstanbul’un dünya çapında önemli bir üretim üssü haline geldiğini dile getiren Ömeroğlu, “Diğer yandan sanayide ihtiyaç duyulacak işçi gücüne yönelik bir planlama yapılmalı. Bunu sadece ekonomik gelişmeler için değil sosyo-politik konudan da ele almamız gerekiyor” dedi.

Öte yandan deprem konusunun da İstanbul sanayisinin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydeden Muammer Ömeroğlu, “Bu durum ülke ekonomisi olarak ciddi hasar görmemize neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Her iki iş insanından biri, kredi şartların zorlaştığını söylüyor

Finansmana Erişim Anketi’nin 3. çeyrek sonuçlarını paylaşan Sönmez, şunları söyledi: “Her 10 işletmeden 7’si, finansmana erişimin genel olarak zorlaştığını söylerken, yalnızca 3’ü, geçmiş döneme göre değişmediğini belirtiyor. Seçim süreci sonrasında, faiz artışlarıyla kredilere erişimde bir rahatlama yaşansa da kredi limit artışı yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayanların oranı yüzde 21’den yüzde 28’e çıkmış görünüyor. Neredeyse her üç iş insanından biri, kısmi rahatlama yaşandığı dönemde dahi limite takılarak kredi kullanamadığını belirtirken; her iki iş insanından biri, kredi sürecinde şartların zorlaştığını söylüyor. Krediye erişimde sorun yaşamadığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Kredilerde kısa vade ve limit artışı ile yeni kredi limiti alamama sorunları devam ediyor. Kısa vade yani 1-12 ay kredi dağılımı yaklaşık yüzde 67 iken, beş yıl vade kredi dağılımı yüzde 4’te kalıyor. Beş yıl üstünde ise hiçbir sanayicimizin kredi kullanamadığını görüyoruz.”

Dönüşüm iş dünyası için kaçınılmaz bir hale geldi

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönüşüm kavramının iş dünyası için kaçınılmaz bir hale geldiğini ifade ederek, “Afet odaklı, dijital, istihdamı ve yeşil dönüşüm konularında çalışmalarımız var. Dünyayla rekabet edebilmek için bunlar önemli kavramlar. Bunları gerçekleştirebilmek adına reel sektördeki paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz” dedi. Türkiye’nin bütüncül bir planlama sorunu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bazı kentlerimizde bazı sektörlerin özelinde yığılma olduğunu görüyoruz. Bunu memleketin tüm noktalarına yaymamız gerekiyor ve bunun için de iyi bir planlama şart” dedi.

İstanbul’da Katma değeri düşük üretimler yapan firmaların iş gücü ve kira maliyetleri karşısında daha kırılgan bir hale geldiğine işaret eden İmamoğlu, “Bu işletmelerimiz, kendilerini Yeşil Dönüşüm kurallarına göre güncellemezlerse Karbon Vergisi’yle karşı karşıya kalacaklar ve ciddi bir itibar kaybı yaşayacağız. İlave olarak müşteri kaybı yaşanarak üreticilerimizin yapmış olduğu ürünler pazar bulma sıkıntısı yaşayacak” diye konuştu. İstanbul sanayisinin dönüşümü için işbirliklerine hazır olduklarını belirten İmamoğlu, “İBB Sanayi Platformumuz bu hususta ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle dönüşüm konusunda bu çıktıların bize yol gösterici olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.