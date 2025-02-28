İstanbul-İzmir Otoyolu işleticisi şirket Rekabet Kurulu’na taahhüt verdi

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada OİB’nin O-5 otoyolundaki elektrikli araç şarj hizmeti pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında ayrımcılık yaparak Rekabet Kanunu’nun ihlal edilip edilmediğine ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, O-5 Otoyolundaki Oksijen isimli tesislerde ZES markalı şarj istasyonu kurulmasına yönelik OİB ile ZES arasında imzalanan sözleşme ile ZES’e münhasırlık tanındığı bildirildi.

Bu anlaşma ile Rekabet Kanunu’nun ihlal edildiğinin firmalar tarafından kabul edildiği vurgulanan açıklamada, “ZES’in ve OİB’nin sözleşmesel münhasırlık uygulanmasına yönelik eylemleri bakımından soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmişti. Anılan eylemler bakımından uzlaşma sonucunda %25 oranında indirim uygulanarak ZES’e 1.707.963,45 TL, OİB’ye 6.025.703,83 TL idari para cezası verilmişti” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada cezaların ardından OİB’nin sunduğu taahhüt metninin de kabul edildiği belirtilerek, soruşturmanın sonuçlandırıldığı bildirildi.

Buna göre sözkonusu şirket O-5 Otoyolunda elektrikli araç şarj hizmeti sunan herhangi bir teşebbüs ile münhasır bir sözleşme imzalamayacak.

O-5 Otoyolundaki Oksijen tesislerinde faaliyette bulunan veya bulunacak olan elektrikli araç şarj hizmeti sunan teşebbüsler ile akdedilecek sözleşmelerde yer alan proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşım oranı, genel gider payı gibi hususlarda teşebbüsler arasında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalarda bulunulmayacak.

Taahhütlere uyumun izlenebilmesi adına beş yıl süre ile altı ayda bir olmak Kuruma bilgilendirme yapacak.