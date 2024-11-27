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İstanbul, kahve fiyatında Paris ve Berlin’i solladı!

Kahve fiyatları sene başından bu yana yüzde 60 arttı. Bir fincan filtre kahve ortalama 90 liraya çıktı. İstanbul’daki fiyat Avrupa’daki büyük şehirleri geride bıraktı.

Haber Merkezi
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İstanbul, kahve fiyatında Paris ve Berlin’i solladı!
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Kahve fiyatları yurt dışını geçti. Hem markette hem de kahvecide fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 60 arttı. İstanbul’da ortalama filtre kahve fiyatı 90 liraya çıktı. Euro bazında birçok Avrupa şehrini solladı. 

İstanbul kahve fiyatında Paris ve Berlin’i solladı

Filtre kahve fiyatı İstanbul’da ortalama 2,6 euroya, Paris’te 2,4 euroya, Berlin’de 2 euroya, Atina’da 1,5 ve Milano’da 1,2 euroya satılıyor.

 “Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha pahalı”

Kahve araştırmacısı ve yazar Cenk Girginol, kahve fiyatlarındaki durumu NTV’ye değerlendirdi. Girginol, “Bizim kafelerde fincanlarda içilen yeme içme sektörü içinde servis mantığını içeren sunumlardaki kahvelerin fiyatları gerçekten Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha pahalı seviyelerde gözüküyor. Bunun başlıca nedeni genelde kira bedeli, personel sayısı, personel maliyeti ve giderler” diye konuştu.  

Personel maliyetleri ve giderlerin artması fiyatları yükseltti

Personel maliyetlerin bu yıl daha da arttığını bunun da işletmelerin fiyatlara yansıttığını dikkat çekiyor. Sektöre göre, diderlerin yükselmesi ve euro kurunun yükselmesi pahalılığın nedenleri arasında gösteriliyor.

Cenk Girginol, “1 fincan kahvenin fiyatı benim de düşüncem bu olması gerekenden daha yüksek.” dedi.

Türkiye’de yıllık kahve tüketimi artıyor

Fiyat pahalılığına rağmen Türkiye’de ortalama kahve tüketimi artıyor. Kişi başına kahve tüketimi yıllık 1,2 kilograma kadar çıktı. Avrupa’da ise bu oran 6 ile 7 kilogram arasında yer alıyor.

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