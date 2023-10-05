İstanbul kentsel dönüşümü için 4 adımdan oluşan yol haritası

ANKARA (EKONOMİ)

Kentsel dönüşüme katılması istenen konutların anlaşmazlıklar ve uzun hukuki süreçlere neden olan uyuşmazlıklara yol açan karar sürecinin kolaylaştırılması için düzenlemeler öneriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası sonuçlarına yönelik yaptığı toplantıda yüzde 50+1 salt çoğunluğun karar için yeterli olmasının önerildiğini belirtirken, kendisinin de buna sıcak baktığının altını çizdi.

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada, “Uzmanlarımızın tavsiyelerini dikkate alarak, kentsel dönüşümde başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde işe başlamak için mevcuttaki üçte iki rıza uygulamasını yüzde 50+1 ile salt çoğunluğa getirmek istiyoruz. Bu düzenleme sadece binanın dönüşüme girme sürecinde değil inşaatın ruhsat aşamasında da uygulanacak” dedi. Bakan Özhaseki, uyuşmazlıkların dava öncesi arabuluculuk getirilmesi ve ihtisas mahkemesi kurulmasının Şurada önerildiğini hatırlattı.

Henüz açıklanmayan ancak TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna verildiği belirtilen Kentsel Dönüşüm Yasa Taslağında Şura’da dile getirilen önerilerin dikkate alındığını belirten Bakan Özhaseki, ayrıca İstanbul’da “yarısı bizden” kampanyasının hızla uygulanması için mali yardım hükmünün de yasa taslağına ekleneceğini açıkladı.

“Dönüşüm deprem riskine karşı tek çözüm”

Kentsel dönüşümün deprem başta olmak üzere şehir ve konutlarla ilgili risk ve sorunların çözümü için gerekli gördüklerini vurgulayan Özhaseki, “Hepimizin şunu bilmesi lazım; Türkiye bir deprem ülkesi. Bu işin tek çaresi, kentsel dönüşümdür. Oturduğumuz konutları, çalıştığımız iş yerlerini deprem gerçeğini bilerek sağlıklı, güvenli hale getirmeliyiz. Bunun için de kentsel dönüşüm hayati bir öneme sahiptir.” diye konuştu.

“Bugüne kadar 2.2 milyon bağımsız bölümün dönüşümü yapıldı”

Kentsel dönüşümde 2012’den bu yana gelinen noktaya yönelik olarak ise Bakan Mehmet Özhaseki şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar 2 milyon 200 yüz bin civarında bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık. Şu anda da 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon bağımsız bölümden oluşan ticarî alan var. İstanbul'da da 2012’den itibaren başlayan çalışmalarda yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü bitirmiş durumdayız. Şu anda da 171 bin civarında bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Sadece İstanbul’un dönüşümü için bu güne kadar 128 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bu sayı Türkiye genelinde ise 480 milyar TL’dir.”

Çelik karkaslı köy evleri önerildi, deprem bölgesinde uygulanacak

Bakan Özhaseki, Şura’da köy evlerinin çelik karkastan yapılması yönündeki öneriyi de değerli bulduğunu belirterek, “Köy evlerimizi çelik karkas ve kendine has modüler sistemle yapacağız. Özellikle afetten büyük zarar görmüş 4 şehrimizde bu yapıları hızlı bir şekilde inşa edip, afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” dedi.

Deprem bölgesinde konut ve kentleşmeyle ilgili gelişmeler

Bakan Özhaseki toplantıda 6 Şubat depremleri sonrası yapılaşma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Buna göre, doğrudan 11, dolaylı 18 ilin ve yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremde 680 bin dolayı konut, 170 bin dolayı iş yeri, depo ve ahır yıkıldı. Afet bölgesinde hali hazırda yapımı devam eden konut 200 bin. Yerinde Dönüşüm projesi için 125’bin başvuru alındı.

İstanbul için 4 adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’un kentsel dönüşümü için belirledikleri yol haritasının 4 adımını şöyle açıkladı: “Birincisi, hâlihazırda devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Bu çalışmaları hızlandırıp, genişleteceğiz. İkincisi, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıdır. TBMM’den geçecek yasadan sonra, bu kampanyayla en az 200 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. Üçüncüsü, tespit ettiğimiz rezerv alanlarda güvenli, iklim dostu, kimlikli hayat alanları inşa edeceğiz. Bu rezerv alanlarda 350 bin civarında konut yapacağız. Dördüncü olarak ise, TBMM’ye taşıdığımız bu yasa ile İstanbul’daki ve ülkemizdeki kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldıracağız.”