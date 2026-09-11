İstanbul kongre turizminde son 10 yılın zirvesine çıktı

MERVE YİĞİTCAN

Global seyahat endüstrisini aynı çatı altında buluşturan GlobeMeets B2B Networking Event 2026, bu yıl “Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası” mottosuyla Rixos Tersane İstanbul’da kapılarını açtı. Geleneksel fuar anlayışından farklı olarak doğrudan iş odaklı networking modelini merkeze alan organizasyon, 2027 turizm sezonunun vizyon haritasını belirleyecek stratejik imzalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. VFS Global’in Ana Sponsorluğu, TÜRSAB’ın Key Partner’liği ve Azerbaycan’ın Ülke Partnerliği ile düzenlenen buluşmada; 50’den fazla ülkeden 1000’in üzerinde alıcı seyahat acentesi, 200 katılımcı firma, 11 ülkenin resmi turizm ofisi ve 20’ye yakın global hava yolu şirketi dâhil olmak üzere toplam 3 bini aşkın turizm profesyoneli bir araya geldi. İki gün boyunca gerçekleşecek 11 bini aşkın planlı B2B randevu ve 15 binden fazla doğal temasla birlikte 25 binin üzerinde görüşmenin yapılması ve etkinlik kapsamında 100 milyon Euro’yu aşan ticari iş hacminin oluşturulması hedefleniyor.

Kongre sayısı yüzde 10 arttı

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’un küresel turizm ticareti ve kongre pazarındaki güçlü konumuna dikkat çekti. İTO ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak İstanbul’a kritik uluslararası kongreler kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Avdagiç, bu çalışmalar sonucunda kentin dâhil olduğu ve katkı sunduğu 95 uluslararası etkinliğin başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

İstanbul’un uluslararası kongre şehirleri sıralamasında iki basamak birden yükselerek Avrupa’da 13’üncü, dünyada ise 18’inci sıraya yerleştiğini açıklayan Avdagiç, şehirdeki kongre sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 arttığını ve İstanbul’un Türkiye’nin toplam kongre turizmi başarısındaki payının yüzde 65’i geçtiğini ifade etti.

İki kongre, 12 bin yabancı katılımcı…

Kongre turizminin kent ekonomisine doğrudan sağladığı yüksek katma değere somut örneklerle değinen Avdagiç, sadece etkinlik günü İstanbul’da iki dev organizasyonun eş zamanlı yapıldığını söyledi. Böylece şehrin aynı anda 12 binin üzerinde yabancı uzmana ve ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Avdagiç, bu tür organizasyonların şehir ekonomisine ve turizm ekosistemine çok ciddi katkı sunduğunu kaydetti. İstanbul’un medeniyetlerin ve denizlerin kavuştuğu, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı benzersiz bir birleştirici ruh taşıdığına dikkat çeken Avdagiç, bugün bütün dünyanın İstanbul’un bu bütünleştirici atmosferine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

TÜRSAB: Yabancı platformlarla eşit rekabet koşulları istiyoruz

Açılışta konuşan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Meclis gündemine gelecek yasa taslağına ilişkin dijital platformlar uyarısında bulundu. Yabancı online portalların yasal zorunlulukları olmadığını belirten Eker, teknolojiye değil şartların eşitsizliğine karşı olduklarını vurguladı. Yabancı platformların ayrıcalıklı hale gelmesi durumunda acentelerin kapanacağını ve otellerin birkaç tekelin eline geçebileceğini söyleyen Eker, tüketicinin sorun yaşadığında muhatap bulamayacağını ifade etti.

Yerliye de yabancıya da aynı kuralların uygulanması gerektiğini belirten Eker, “Biz ayrıcalık değil eşitlik istiyoruz” diye konuştu.