İstanbul konutta Avrupa’nın en ucuz şehri çıktı!

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Avrupa’da konut fiyatları şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor. Özellikle büyük kentlerin merkezlerinde daire sahibi olmak yüksek bütçeler gerektirirken, bazı şehirlerde metrekare fiyatları Avrupa ortalamasının oldukça altında kalıyor.

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan “Mapping the World’s Prices 2026” raporu, 28’i Avrupa’da olmak üzere toplam 69 şehirde şehir merkezinde daire satın almanın metrekare fiyatlarını karşılaştırıyor.

Rapora göre Avrupa’da şehir merkezinde konut satın almanın en pahalı olduğu şehir Zürih. İsviçre kentinde bir dairenin metrekare fiyatı 22 bin 910 euro seviyesinde bulunuyor. Zürih’i yine İsviçre’den Cenevre izliyor. Cenevre’de metrekare fiyatı 19 bin 439 euro.

Listenin üçüncü sırasında Londra yer alıyor. İngiltere’nin başkentinde şehir merkezinde bir dairenin metrekare fiyatı 17 bin 241 euro, yani 14 bin 782 sterlin seviyesinde. Bu fiyatlarla 80 metrekarelik bir dairenin maliyeti yaklaşık 1 milyon 379 bin euroya ulaşıyor.

Londra’da ev almak Paris’ten yüzde 35 daha pahalı

Paris, metrekare başına 12 bin 771 euro fiyatla dördüncü sırada bulunuyor. Böylece Londra’da şehir merkezinde daire satın almak Paris’e kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha pahalı.

İlk beşi ise metrekare fiyatı 12 bin 483 euro olan Viyana tamamlıyor.

Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi arasında yalnızca İngiltere ve Fransa’nın başkentleri ilk 10’da yer alırken, Almanya’nın en pahalı şehri Münih oldu. Münih’te şehir merkezinde konutun metrekare fiyatı 11 bin 435 euro.

Lüksemburg 11 bin 11 euro, Kopenhag 10 bin 191 euro, Stockholm 10 bin 37 euro ve Oslo 9 bin 785 euro ile ilk 10’da yer aldı.

İskandinav ülkelerinden üç şehir ilk 10’a girerken, Helsinki metrekare başına 8 bin 431 euro ile 13. sırada yer aldı.

Milano ve Amsterdam ise sırasıyla 9 bin 378 euro ve 9 bin 273 euro ile Helsinki’nin üzerinde bulunuyor.

Prag, Madrid ve Berlin’i geride bıraktı

Prag, metrekare başına 8 bin 352 euro fiyatla Madrid ve Berlin’in önünde yer aldı. Çekya’nın başkentini 7 bin 831 euro ile Madrid, 7 bin 613 euro ile Berlin takip etti.

İtalya’nın başkenti Romada metrekare fiyatı 7 bin 328 euro olurken, Dublin’de 7 bin 185 euro, Frankfurt’ta 7 bin 162 euro seviyesinde gerçekleşti.

Lizbonda metrekare fiyatı 6 bin 636 euro, Barselona’da ise 6 bin 485 euro olarak hesaplandı.

Avrupa’da daire almak için en ucuz şehir İstanbul

Listenin dikkat çeken sonucu ise İstanbul’dan geldi. İstanbul, şehir merkezinde daire satın almanın en ucuz olduğu Avrupa şehri oldu. İstanbul’da bir dairenin metrekare fiyatı 2 bin 646 euro olarak hesaplandı.

İstanbul’un hemen üzerinde ise Atina bulunuyor. Yunanistan’ın başkentinde metrekare fiyatı 3 bin 442 euro.

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel, 4 bin 380 euro ile listenin sondan üçüncü sırasında yer aldı.

İngiltere’nin Birmingham kentinde metrekare fiyatı 4 bin 671 euro olurken, Budapeşte 5 bin 243 euro, Varşova 5 bin 443 euro ve Edinburgh 5 bin 708 euro seviyesinde bulunuyor.

80 metrekarelik evin ortalama fiyatı 727 bin euro

Raporda yer alan 28 Avrupa şehrinde metrekare fiyatlarının basit ortalaması 9 bin 90 euro olarak hesaplandı.

Bu ortalamaya göre 80 metrekarelik bir dairenin fiyatı yaklaşık 727 bin euroya denk geliyor.

80 metrekarelik bir dairenin fiyatı yalnızca dört şehirde 1 milyon euronun üzerine çıkıyor. Zürih’te yaklaşık 1 milyon 833 bin euro, Cenevre’de 1 milyon 555 bin euro, Londra’da 1 milyon 379 bin euro ve Paris’te yaklaşık 1 milyon 22 bin euro gerekiyor.

69 şehir arasında zirvede Hong Kong var

Deutsche Bank raporu yalnızca Avrupa kentlerini değil, dünya genelindeki 69 büyük şehri de karşılaştırıyor.

Bu sıralamada şehir merkezinde konut satın almanın en pahalı olduğu yer Hong Kong. Hong Kong’da metrekare fiyatı 23 bin 790 euro.

Hong Kong’un ardından Zürih 22 bin 910 euro, Seul 21 bin 897 euro ile geliyor.

Listenin diğer ucunda ise Kahire ve Johannesburg bulunuyor. Kahire’de metrekare fiyatı 784 euro, Johannesburg’da ise 913 euro seviyesinde.

Rapordaki veriler Numbeo ve Deutsche Bank kaynaklarına dayanıyor. Tutarlar, 2026’nın ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası’nın ortalama döviz kurları kullanılarak euroya çevrildi.