İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek

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İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6,1 trilyon dolarlık toplam ticaret hacimleriyle öne çıkan dünyanın önde gelen e-ticaret pazaryerleri, 3-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) kapsamında İstanbul’da bir araya gelecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle gerçekleştirilecek zirvede, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 40’ın üzerinde küresel e-ticaret platformu yer alacak.

Etkinlikte, yeni pazarlara açılma, yapay zeka destekli e-ihracat ve başta Çin olmak üzere Asya pazarlarındaki fırsatlar ele alınacak. Platformlar, Türk üretici, marka ve ihracatçılarla bir araya gelecek.

Katılımcı pazaryerleri arasında Amazon, Alibaba, Walmart Marketplace, eBay, TikTok Shop, SHEIN, Tmall, JD.com, Coupang, Wayfair, Otto, Kaufland, Cdiscount, eMAG, Mercado Libre, Noon, Jumia, Zalora ve Takealot gibi küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet gösteren platformlar yer alıyor.

Bu platformların toplam ticaret hacmi 6,1 trilyon dolara ulaşıyor. Dünyanın önde gelen platformları, Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan zirveye katılacak. Böylece İstanbul, üç gün boyunca küresel ve bölgesel e- ticaret oyuncularının buluşma noktalarından biri olacak.

"İhracatçılar için Asya'da önemli fırsatlar bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin ihracatta yeni pazarlara açılmasının ve dijital ticarette küresel konumunu güçlendirmesinin stratejik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve dijital ticarette uluslararası rekabet gücünü artırmak için pazar çeşitlendirmesine ve yeni ticari işbirliklerine ihtiyaç olduğunu aktaran Kılıçkaya, "Çin e-ticarette dünyanın en güçlü pazarlarından biri. İhracatçılar için Asya'da önemli fırsatlar bulunuyor, Çin'in yanı sıra Endonezya ve Malezya gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda da güçlü fırsatlar görüyoruz. İhracatçılarımızın bu pazarlarda yer almasını ve yerel paydaşlarla işbirlikleri kurmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya, firmaları, bu pazarlardaki platformlar ve yerel paydaşlarla çalışmaları durumunda ortaya çıkan belirli maliyetleri Bakanlık olarak desteklediklerini kaydetti.

"Türkiye e-ihracatta büyümesini sürdürüyor"

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, e-ihracat yapan firmaların yaklaşık yüzde 13’ünün Amazon üzerinden ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, küresel pazaryerlerinin Türk ihracatçısı açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Yeni pazarlara açılmada Trade Partner modeli ile B2B2C iş modelinin öne çıktığını ifade eden Önal, küresel e-ticaretin yüzde 50,8'ini oluşturan Çin pazarında Türk firmalarının daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için sipariş karşılama (fulfillment), dijital pazarlama ve küresel pazaryerlerine erişime yönelik desteklerin sürdüğünü kaydetti.

Önal, yeni dönemde yapay zeka destekli "agentic commerce" uygulamalarının e-ihracatta rekabeti yeniden şekillendireceğini belirterek, "Türkiye e-ihracatta büyümesini sürdürüyor. 2025 itibarıyla e-ihracat hacmi 5,045 milyar dolara ulaştı, e-ihracat yapan firma sayısı ise 11 bini aştı. Bakanlığımızın dijital pazarlama, sipariş karşılama ve küresel pazaryerlerine erişim alanlarında firmalara verdiği destekler artarak devam ediyor" açıklamalarında bulundu.