İstanbul, küresel madeni yağ oyuncularını ağırlayacak

İSTANBUL-EKONOMİ

Madeni yağlar, endüstriyel yağlar, kimyasallar, katkı maddeleri ve teknolojiler alanında faaliyet gösteren bölgesel ve uluslararası oyuncuları bir araya getirecek Eurasian Lubricants Show 2025’te Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan sektör profesyonelleri ağırlanacak. CNG Expo organizasyonuyla hayata geçirilecek etkinliğe 4 binin üzerinde sektör profesyoneli katılacak.

Türkiye, stratejik merkez oluyor

MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak Türkiye’nin, sahip olduğu güçlü üretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konumu sayesinde, hızla büyüyen küresel madeni yağ ve endüstriyel yağ pazarında kritik bir aktör konumunda olduğunu söyledi. Koçak, “2023 yılında yaklaşık 754 bin ton bitmiş madeni yağ üretimi gerçekleştiren Türkiye’de, aynı yıl 269 bin tonluk iç pazar tüketimi gerçekleşti. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 40’ı taşıt yağları, yüzde 55’i endüstriyel yağlar, yüzde 5’i ise özel amaçlı yağlardan oluştu. 2024’te ise Türkiye yaklaşık 825 bin tonluk bitmiş yağ üretimi gerçekleştirdi. 2023 yılında küresel madeni yağ pazarının büyüklüğü 172,1 milyar doları olurken, 2024 yılında 175,5 milyar dolara çıktı. 2032 yılında ise pazar büyüklüğünün 205,6 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye’nin 2024 yılı pazar hacmi ise 4,5 milyar dolar seviyesine çıktı. 2025 sonu itibariyle de hacmin 5 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor” dedi.

Türkiye’nin, artık yalnızca bölgesel bir üretim üssü olmanın ötesine geçerek, küresel değer zincirinde stratejik bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Tayfun Koçak, “Düzenlediğimiz fuarın da bu potansiyeli daha ileriye taşıyacak bir platform olarak öne çıkmasını bekliyoruz. Fuarımız; yeni iş birlikleri, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir çözümlerle sektörün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Hedef bölgesel üretim ve ihracat üssü olmak

Eurasian Lubricants Show 2025’in, sadece bir fuar değil; sektörün tüm temsilcilerini bir araya getiren bir etkinlik olduğunu söyleyen CNG Expo CEO’su Cengiz Yaman ise “Fuarımızda etkinlikler, paneller ve uygulamalı oturumlarla ziyaretçilere kapsamlı bir fuar ve konferans deneyimi sunmaya hazırlanıyoruz. Konferans konuşmacıları arasında; Birleşik Krallık Madeni

Yağ Birliği (UKLA), Avrupa Madeni Yağ Endüstrisi Temsilciliği (ATIEL) gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri yer alacak. Türkiye’nin bölgesel üretim ve ihracat üssü olma hedefini destekleyen fuar, artan üretim kapasitesi, çeşitlenen ürün yelpazesi ve yükselen ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu pazarları için stratejik önemini bir kez daha ortaya koyacak” dedi.