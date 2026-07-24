İstanbul Kuzey Demir Yolu ile yılda 33 milyon yolcu taşınacak

Konuya ilişkin ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, projenin alt ve üstyapı işlerinin tasarım ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Uraloğlu, ihale kapsamında, 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları, 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işlerin yapılacağını aktardı.

Söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla finansman anlaşması yapıldığını anımsatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"6 uluslararası finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak."

"Lojistikte yeni bir dönem başlayacak"

Uraloğlu, proje kapsamındaki hattın Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacağını, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacağını ifade etti.

Projenin, Çatalca'da yapım çalışmaları hızla devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacağını da belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hattın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak, Orta Koridor'da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak, lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz."