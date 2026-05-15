İstanbul pahalılıkta Londra’yı geçti: İngiliz gazeteciden dikkat çeken karşılaştırma

İngiliz gazeteci Lizzie Porter sosyal medyadan paylaştığı market karşılaştırması, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını gözler önüne serdi.

Porter, İstanbul ve Birleşik Krallık’ta benzer temel ürünlerden oluşan iki online market sepetini karşılaştırdığını belirterek, İstanbul’daki alışverişin sterlin bazında daha pahalıya geldiğini söyledi.

Porter’ın paylaşımına göre, Birleşik Krallık’ta Sainsbury’s üzerinden alınan 19 temel ürünün toplam maliyeti 44,53 sterlin olurken, İstanbul’da zincir bir market üzerinden oluşturulan benzer sepetin tutarı 4 bin 425 TL’ye, yani güncel kurla yaklaşık 71,99 sterline ulaştı.

Et ve kahve farkı

Karşılaştırmada mevcut en ucuz ürünlerin ve birbirine en yakın gramajların tercih edildiğini ifade eden Porter, Türkiye’de özellikle sığır eti ve hazır kahve fiyatlarının toplam maliyeti ciddi şekilde yukarı çektiğini belirtti. Zeytinyağı fiyatlarının iki ülkede birbirine yakın olduğunu kaydeden Porter, yumurta, süt ve soğan gibi bazı ürünlerin ise Türkiye’de daha ucuz kaldığını söyledi.

Asgari ücret farkı

Paylaşımında ücret karşılaştırmasına da yer veren Porter, Türkiye’de brüt asgari ücretin aylık 33 bin 30 TL, yani yaklaşık 538 sterlin seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Birleşik Krallık’ta ise 21 yaş üstü çalışanlar için saatlik brüt asgari ücretin 12,71 sterlin olduğunu belirten Porter, haftalık 35 saatlik çalışma düzeni baz alındığında bunun haftalık yaklaşık 445 sterline denk geldiğini ifade etti.

Porter, paylaşımında Birleşik Krallık’ta da yaşam maliyeti krizinin ciddi bir sorun olduğunu vurgularken, asıl dikkat çekmek istediği noktanın Türkiye’de enflasyonun yaşam maliyetlerini gelirlerin çok üzerine taşıması olduğunu söyledi.

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerek yorumlara neden oldu.