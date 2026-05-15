İstanbul pahalılıkta Londra’yı geçti: İngiliz gazeteciden dikkat çeken karşılaştırma
İngiliz gazeteci Lizzie Porter'ın İstanbul ve Birleşik Krallık’taki market fiyatlarını karşılaştırdığı paylaşım dikkat çekti. Porter’ın hesaplamasına göre, 19 temel üründen oluşan market sepeti İstanbul’da sterlin bazında Londra’dan daha pahalıya gelirken, özellikle et ve hazır kahve fiyatları öne çıktı.
İngiliz gazeteci Lizzie Porter sosyal medyadan paylaştığı market karşılaştırması, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığını gözler önüne serdi.
Porter, İstanbul ve Birleşik Krallık’ta benzer temel ürünlerden oluşan iki online market sepetini karşılaştırdığını belirterek, İstanbul’daki alışverişin sterlin bazında daha pahalıya geldiğini söyledi.
Porter’ın paylaşımına göre, Birleşik Krallık’ta Sainsbury’s üzerinden alınan 19 temel ürünün toplam maliyeti 44,53 sterlin olurken, İstanbul’da zincir bir market üzerinden oluşturulan benzer sepetin tutarı 4 bin 425 TL’ye, yani güncel kurla yaklaşık 71,99 sterline ulaştı.
Et ve kahve farkı
Karşılaştırmada mevcut en ucuz ürünlerin ve birbirine en yakın gramajların tercih edildiğini ifade eden Porter, Türkiye’de özellikle sığır eti ve hazır kahve fiyatlarının toplam maliyeti ciddi şekilde yukarı çektiğini belirtti. Zeytinyağı fiyatlarının iki ülkede birbirine yakın olduğunu kaydeden Porter, yumurta, süt ve soğan gibi bazı ürünlerin ise Türkiye’de daha ucuz kaldığını söyledi.
Asgari ücret farkı
Paylaşımında ücret karşılaştırmasına da yer veren Porter, Türkiye’de brüt asgari ücretin aylık 33 bin 30 TL, yani yaklaşık 538 sterlin seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Birleşik Krallık’ta ise 21 yaş üstü çalışanlar için saatlik brüt asgari ücretin 12,71 sterlin olduğunu belirten Porter, haftalık 35 saatlik çalışma düzeni baz alındığında bunun haftalık yaklaşık 445 sterline denk geldiğini ifade etti.
Porter, paylaşımında Birleşik Krallık’ta da yaşam maliyeti krizinin ciddi bir sorun olduğunu vurgularken, asıl dikkat çekmek istediği noktanın Türkiye’de enflasyonun yaşam maliyetlerini gelirlerin çok üzerine taşıması olduğunu söyledi.
Paylaşım sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerek yorumlara neden oldu.
A basket of groceries in Istanbul is now more expensive than in the UK.— Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) May 14, 2026
I compared two online shopping baskets - 1 from Carrefour for delivery in Istanbul; one from Sainsbury's.
The price of 19 basic items in the UK totalled £44.53.
The price of the 19 basic items in Istanbul… pic.twitter.com/AYtMN3jrvE