İstanbul Portföy'den Norveç Varlık Fonu açıklaması

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye’de toplam yaklaşık yaklaşık 1,8 milyar dolara denk gelen 17,4 milyar Norveç kronu, tutarında yatırımı bulunuyor. İstanbul Portföy bu varlıkların yaklaşık 600 milyon dolarlık bölümünü yönetiyordu.

Yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık varlığı yöneten fonun, İstanbul Portföy Yönetimi ile ilişkisini kasım ayında sonlandırdığı öğrenildi. İlişkinin sonlanmasının ardından çıkan haberlere yönelik İstanbul Portföy'den bir açıklama geldi.

İstanbul Portföy'den konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı medya organlarında, Norveç Varlık Fonu ile İstanbul Portföy arasındaki iş birliğinin sona ermesinin SPK tarafından verilen idari yaptırımla ilişkilendirildiği görülmektedir.

Bu değerlendirmeler gerçeği saptırmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."