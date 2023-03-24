İstanbul-Şile-Ağva yolu için acele kamulaştırma yapılacak

İstanbul-Şile-Ağva Yolu ve Kavşak Bağlantı Yolu Projesi güzergahında bulunan bazı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Balibey, Çayırbaşı, Kabakoz, Şuayipli ve Kurfallı mahallelerinde "İstanbul-Şile-Ağva Yolu ve Kavşak Bağlantı Yolu Projesi" kapsamında, araziye girilebilmesi ve yapım çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla projenin güzergahı ve bulunduğu yerdeki taşınmazlarla üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.