İstanbul taksi sisteminde yeni dönem başlıyor

Geçtiğimiz Şubat ayında Oda seçimlerini kazandıklarını ve artık İstanbul'da Taksicilik adına yeni bir sayfa açılacağını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yeni dönemde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın önceliğinin müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, dijitalleşme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Dalcı, bu kapsamda hayata geçirilecek yeni projeleri de açıkladı.

Kısa süre önce İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen "SARI HAT" WhatsApp iletişim hattı sayesinde vatandaşların öneri, memnuniyet, talep ve şikâyetlerinin doğrudan alındığını, böylece yolcularla daha güçlü bir iletişim kurulduğunu ifade ederek, “SARI HAT” a gelen her türlü soruyu ve problemi hızlıca çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

Korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Dalcı, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü görülecek dava sonucunda aplikasyon üzerinden faaliyet gösteren korsan sistemine erişim engeli getirilmesinin beklendiğini söyledi. Dalcı, taksi esnafının yıllardır emeğini ve ekmeğini olumsuz etkileyen korsan taşımacılığa karşı hukuki, siyasi ve toplumsal mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Dijital taksi çağırma hizmet yakında başlıyor

İstanbul’da taksi hizmetlerinin kent yaşamının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Dalcı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından yeni bir dijital taksi çağırma sisteminin de çok yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Taksi duraklarıyla entegreli çalışacak yeni sistemin, hem vatandaşların hem de esnafın memnuniyetini artıracağını ifade etti.

Dalcı ayrıca, daha kaliteli ve konforlu araçlarla hizmet sunulabilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan araç yaş ve segment kısıtlamalarının kaldırılması konusunda görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

Çok yakın zamanda taksi esnafı için 7/24 indirimli fiyatlarla hizmet veren tamir bakım servislerini hayata geçirdiklerini söyleyen Dalcı, sürekli sahada olduklarını yolcuların ve esnafın sorunlarına hızlıca çözümler bulmak için çalıştıklarını belirtti.

Trafiğe endeksli taksimetre

İstanbul'un dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan İsmet Dalcı, mevcut taksimetre sisteminin trafikte kaybedilen zamanı karşılamadığını söyledi. Bu nedenle trafik yoğunluğunu dikkate alan "trafiğe endeksli taksimetre" uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve belediye nezdinde görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

“Bizim hedefimiz sadece mevcut sistemi korumak değil; bu mesleğin itibarını yeniden güçlendirmek. Çünkü taksicilik sadece direksiyon başında yapılan bir iş değil, her gün milyonlarca insanla kurulan bir güven ilişkisidir. Bu güveni yeniden inşa etmek zorundayız.”

Uluslararası örnekleri de yakından takip ettiklerini belirten Dalcı, Singapur gibi başarılı sistemleri referans aldıklarını ancak İstanbul’un kendi dinamiklerine uygun bir model geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Amacımız vatandaşı merkeze alan bir model kurmak

“Bizim hedefimiz İstanbul’a ait, İstanbul’un gerçeklerine uygun, esnafı koruyan ama vatandaşı da merkeze alan güçlü bir model kurmak. Çünkü bu şehirde kimse taksiye binerken tereddüt etmemeli.”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, önümüzdeki dönemde bu projelerin aşamalı olarak hayata geçirileceğini ve sonuçların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.