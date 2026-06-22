İstanbul taksilerinde Singapur modeli dönem başlıyor

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, mevcut taksi uygulamalarının hem yolculardan hem de sürücülerden yüksek komisyonlar aldığını savunarak, yeni uygulamada yolculardan taksimetre ücretinin üzerinde herhangi bir ek ücret alınmayacağını ifade etti.

Sistemin sürdürülebilirliği için sürücülerden düşük oranlı komisyon veya abonelik ücreti tahsil edilmesi planlanıyor. Yeni uygulamayla İstanbul’daki taksilerin mevcut yüzde 48 seviyesindeki verimliliğinin yüzde 90’a çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Dalcı, bunun gerçekleşmesi halinde yılda 62 milyon litre yakıt tasarrufu sağlanacağını, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük karbon salımının önleneceğini ve trafikte saatte 25 bin aracın eksileceğini dile getirdi.

Uber ve BiTaksi komisyonları masada

Dalcı, e-lisansla çalışan bazı uygulamaların yolculardan yüzde 25’lere varan oranlarda yüksek komisyonlar tahsil ettiğini savunarak, bu konuda Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Konunun görüşülmesi amacıyla İBB bünyesinde özel bir alt komisyon toplantısı yapılacağını ifade etti. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ortaya çıkan yüksek komisyonların da taksicilerden değil ödeme aracısı kuruluşlardan kaynaklandığını belirten Dalcı, bazı işlemlerde yüzde 14’e ulaşan kesintilerin Merkez Bankası’nın belirlediği seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul’da zorunlu hale getirilen taksi içi güvenlik kameralarının fiyatının kısa sürede 23 bin TL’den 62 bin TL’ye yükseldiğini belirten Dalcı, oluşan yaklaşık 750 milyon TL’lik pazar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Sürücülerin güvenliğini artırmak amacıyla şeffaf koruma kabini üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dalcı, testlerin tamamlanmasının ardından sistemin maliyetine esnafa sunulacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesi verdiği ÖTV indirimi sözü kapsamında TOGG’un taksicilere özel bir versiyonunun geliştirilmesini talep ettiklerini kaydeden Dalcı, maliyeti düşürülmüş ve batarya kapasitesi artırılmış bir modelle İstanbul’daki taksilerin 4-5 yıl içinde tamamen elektrikli araçlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Taksi plakası değeri 12 milyon TL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, son 10 yılda Türkiye’de değer kaybeden nadir yatırım araçlarından birinin İstanbul taksi plakası olduğunu söyledi. Plaka değerlerinin bugün yaklaşık 12 milyon TL seviyesinde bulunduğunu belirten Dalcı, korsan taşımacılık faaliyetleri ve sektörle ilgili olumsuz algının plaka değerlerini dolar bazında ciddi şekilde erittiğini ifade etti. Dalcı, hem plaka sahibinin hem de sürücünün mağdur olmayacağı yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştıklarını belirterek, araçlara takılacak mali cihazlarla kazancın şeffaf biçimde kayıt altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.