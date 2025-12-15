İstanbul toplu taşıma merkezi takip sistemi 1.6 milyar TL'ye ihaleye çıkarıldı
İstanbul’da taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kamera sistemi, acil durum butonu, araç takip sistemi merkezinin işletilmesi işine ait gelirden pay verilmesine yönelik ihale açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihalede muhammen bedel 1 milyar 674 milyon lira olarak belirlendi.
Geçici teminatın 50 milyon 243 bin lira olduğu ihale 30 Aralık 2025 tarihine yapılacak.
İhale konusu hizmetleri yerine getiren şirket İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelirden pay ödeyecek.