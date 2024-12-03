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Üsküdar Belediyesi'nden dev destek: Öğrenciye tam 15 bin TL verilecek

İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2024 yılında üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin TL burs verecek. Başvurular 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi'nden dev destek: Öğrenciye tam 15 bin TL verilecek
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İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2024 yılında üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin TL burs verecek. Başvurular 15 Aralık'a kadar devam edecek. Üsküdar Belediyesi, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15.000 TL burs desteği sağlıyor. Başvurular 15 Aralık Pazar günü saat 17.00'ye kadar alınacak.

İşte başvuru koşulları

Başvuruda bulunmak için öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18-25 yaş arasında olmak,

Öğrenci veya ailesinin ikamet adresinin Üsküdar’da olması,

Lisans veya ön lisans bölümüne yerleşmiş olmak,

Devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okumak,

Örgün eğitim öğrencisi olmak,

Üniversiteye bu yıl yerleşmiş ve kaydolmuş olmak.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından duyurdu

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yaptığı duyuru ile resmen Türkiye gündemini sallamayı başardı. Başkan Dedetaş'ın sosyal medya X hesabından yaptığı bu duyuru yankı uyandırdı. Sosyal medyada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yapacağı bu desteği konuşmaya başladı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerimize 15.000 TL burs desteği sağlıyoruz." İşte başkan öğrencilere müjdeyi bu paylaşımı ile verdi:

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